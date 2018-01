Come ci si può difendere dalle telefonate indesiderate?

Oggi più che mail il nostro telefonino è diventato il bersaglio numero uno per pubblicità, telemarketing, messaggi pubblicitari e qualsivoglia manovra di marketing. E' chiaro che non abbiamo fornito noi il numero ma quando acquistiamo qualcosa, sia su internet che in un negozio qualunque e forniamo i nostri dati personali, nei contrati di telemarketing che non leggiamo quasi mai, il nostro numero viene utilizzato da società terze che si occupano di veicolare messaggi pubblicitari. Ed ecco che il nostro telefono squilla a tutte le ore da call center abilitati per proposte commerciali. Come ci possiamo difendere ? Spesso nonostante diciamo che la proposta non ci interessa, non significa che hanno smesso di torturarci. Esiste un registro delle opposizioni, creato nel 2011 e gestito dalla Fondazione Bordoni. E' un elenco in cui si può iscrivere il proprio numero telefonico. Gli operatori di telemarketing devono, prima di iniziare una campagna pubblicitaria, verificare quali tra i recapiti telefonici che intendono contattare è presente nel registro delle opposizioni e, qualora ci fosse, non utilizzarlo. Spesso, però, i call center non fanno simile controllo e così anche i numeri protetti diventano bersaglio delle promozioni. La nuova legge sulla privcay passata in parlamento prevede restrizioni molto più ferree nei confronti delle agenzie di telemarketing e protegge i possessori di numeri telefonici privati. Qualora gli operatori continuino a far squillare i numeri presenti nel registro delle opposizioni rischiano una sanzione da 10mila a 100mila euro.