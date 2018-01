Presentazione del libro "Non potho reposare"

Venerdì 19 gennaio sarà presentato ad Alghero, presso l’Auditorium della Scuola Media ‘Maria Carta’ (Via Malta 37) il primo libro con CD allegato dedicato al noto canto Non potho reposare, curato da Marco Lutzu per le edizioni Nota.

L'appuntamento, inserito nel calendario “Més Que Un Mes”, è organizzato dal Comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero ( Musei Eventi Turismo ) e dall’Istituto Comprensivo Statale 2 di Alghero in collaborazione con l’Associazione Culturale Imprentas. Dopo i saluti di apertura del dirigente scolastico Angela Cherveddu, del sindaco Mario Bruno e del presidente della Fondazione Meta Raffaele Sari, il programma prevede una introduzione affidata a Ottavio Nieddu, ideatore del progetto editoriale, e la presentazione di Marco Lutzu, autore del volume. Sono inoltre previsti gli interventi musicali di Sabrina Mura (soprano), Riccardo Pinna (pianoforte) e Massimiliano Peana (violino), del Coro della Scuola Media ‘Maria Carta’ e della Banda Musicale ‘A. Dalerci’ di Alghero (dir. Franco Saiu).