Esplosione in un ristorante italiano ad Anversa. Due i morti e diversi feriti

Un boato incredibile poi la tragedia. Potrebbe essere stata una gufa di gas a causare la forte esplosione che ha distrutto e ridotto in macerie un ristorante italiano ad Anversa. Le forze dell'ordine hanno escluso che si possa trattare di attentato terroristico. Otto persone sono state estratte vive dalle macerie ma il bilancio , destinato a salire, parla di due vittime e numerosi feriti. La deflagrazione, che ha danneggiato anche i palazzi vicini, è stata avvertita a chilometri di distanza. I cittadini di Anversa si sono mobilitati per dare una mano ai soccorsi; tutte le persone coinvolte sono state ospitate nelle abitazioni limitrofe mentre quelle ferite trasportate nel più vicino ospedale. La polizia in queste ore sta cercando alcune persone che potrebbero essere rimaste sotto le macerie







.