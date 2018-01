Sassari. Parte il 2° seminario "Auto-imprenditorialità, innovazione per le aziende agrituristiche"

Giovedì 18 gennaio, nell’Aula Magna del Dipartimento di Agraria di Sassari (via De Nicola), dalle 10,00 alle 17,00 – si terrà il secondo dei quattro seminari sull’auto-imprenditorialità’ nel settore agroturistico previsti dal progetto PROMETEA, finanziato nell’ambito del Programma Comunitario Marittimo IT-FR 2014/2020. I seminari sono organizzati dall’Agenzia Laore Sardegna e dal Dipartimento di Agraria UNISS con il coordinamento di QUINN - Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e l'Innovazione.

Dopo aver analizzato nel primo incontro come valutare la consistenza di un'idea di nuovo business, nel secondo seminario del percorso si sposterà l’attenzione su come pianificare il modello d'impresa e creare la nuova impresa. Nel corso della giornata sono previste testimonianze sulle realtà di successo della regione.



Gli altri appuntamenti si terranno sempre nel corso del 2018 il 19 aprile e il 20 settembre nella stessa sede.

I Seminari costituiscono una fase importante del progetto PROMETEA, PROmozione della Multifunzionalità dEl seTtorE Agro-turistico, presentato nell’aprile del 2017 ad Alghero., il progetto vede coinvolti la Regione Toscana in qualità di capofila, il consorzio universitario QUINN, il Dipartimento di Agraria di Sassari, l’Agenzia Laore Sardegna, la Camera di Commercio di Ajaccio e Avitem di Marsiglia.