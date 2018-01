Targa e cerimonia in memoria di Gianpaulo Del Fabro, storico medico della Dinamo

Domani, mercoledì 17 gennaio, alle 17:30, al PalaSerradimigni si terrà la cerimonia di affissione della targa in memoria di Gianpaulo Del Fabro, storico medico della Dinamo Banco di Sardegna, scomparso un anno fa. Nel tunnel degli spogliatoi della squadra sarà affissa la targa celebrativa in ricordo del Dottor Del Fabro che per oltre quindici anni ha seguito il club nelle vesti di medico sociale, scrivendo un pezzo della storia biancoblu.



Alla cerimonia interverranno il presidente della Dinamo Banco di Sardegna Stefano Sardara, il primo cittadino Nicola Sanna, i familiari di Gianpaulo Del Fabro e Monsignor Pietro Meloni che benedirà la targa.