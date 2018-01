Condizioni metereologiche avverse per vento e mareggiate

E' stato emanato dall'Arpas un bollettino meteo per avverse condizioni a partire dalla serata di oggi sino alla giornata di domani. Venti di burrasca e mareggiate imperverseranno sul settore settentrionale per girare sul nord ovest dell'isola. Nel dettaglio il bollettino:



"Il passaggio di una saccatura nella media e alta troposfera induce una ciclogenesi secondaria sul golfo di Genova, con aumento dei gradienti barici e conseguenti venti di ponente o maestrale anche sulla sardegna. Dalla serata di oggi (martedì 16/01/2018) e per le successive 24 ore sono previsti:

· venti di forte intensità da ovest sulle coste settentrionali dell’isola, in

successiva rotazione da nord-ovest e in progressiva estensione a quelle

occidentali dalla mattina di domani (mercoledì 17/01/2018);

· rinforzi a burrasca da ovest nord-ovest sulle bocche di bonifacio, sulla fascia

costiera della sardegna nord-orientale e sull’arcipelago della maddalena.

· possibili mareggiate sulle coste esposte"