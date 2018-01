Denunciato un sassarese per ricettazione e un altro uomo per furto in un centro commerciale

Nel pomeriggio di ieri, la polizia ha denunciato un 44enne sassarese, con diversi precedenti specifici, per il reato di ricettazione.

Gli agenti, su segnalazione, sono intervenuti presso il Quartiere di Santa Maria di Pisa, poiché era stato notato un uomo alla guida di un autovettura con il lunotto posteriore infranto al cui interno si poteva intravedere un grosso oggetto.

Una volta intercettata la macchina gli operatori, senza farsi notare hanno seguito l’uomo, che dopo essere sceso dal mezzo si è diretto presso il citofono di una vicina abitazione.

In quel frangente gli agenti provvedevano ad indentificare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, e dopo averlo perquisito, riscontravano che all’interno dell’autovettura, era presente un compressore posizionato nel baule posteriore, il cui lunotto risultava infranto, verosimilmente nel tentativo di richiuderlo nonostante il grande ingombro.

Il soggetto fermato non è riuscito a fornire, agli agenti operanti, una valida giustificazione circa il possesso dell’oggetto descritto, per cui dopo essere stato condotto presso gli uffici della Questura, è stato denunciato a piede libero per ricettazione.

Nella stessa giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato, sono intervenuti, presso una nota attività commerciale cittadina, su richiesta del personale addetto alla sicurezza, che poco prima, aveva fermato un uomo con della merce non pagata. Sul posto, il personale operante ha constatato che un 64 enne aveva sottratto, senza danneggiarli, svariati oggetti di ferramenta.

A seguito dell’intervento dell’equipaggio della Sezione Volanti, l’uomo è stato identificato e quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria.