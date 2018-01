A Chilivani start alla stagione invernale dell'atletica

Dall'estate all'inverno, passando per l'autunno, l'attività della sezione atletica del Cus Sassari segue il suo corso, fra duro lavoro in pista e rinnovamento. Rinnovamento che passa per l'arrivo in casa Cus di due nuovi atleti, qualità riconosciute e ampi margini di miglioramento: Ithocor Meloni e Lorenzo Devilla.



A Chilivani, sabato scorso, è iniziata la stagione invernale della sezione atletica del Centro Sportivo Universitario sassarese. Una gara di Cross, che ha rappresentato l'occasione giusta per vedere all'opera Meloni e Devilla con addosso i colori del Cus Sassari del presidente Nicola Giordanelli.



In particolare, Ithocor Meloni ('01), allenato dal tecnico Antonello Podda, si è cimentato nella prova dei 5 km di cross classificandosi al settimo posto assoluto, e questo nonostante il cross non sia la gara a lui più congeniale. Un segnale importante, che fa ben sperare in vista di un domani da costruire sul valore di un atleta che ha potenzialità, voglia e che, soprattutto, con grande entusiasmo è entrato nello spirito Cus Sassari raccogliendo questa nuova sfida con grande entusiasmo. Meloni, mezzofondista veloce con i personali da 2’00”64 negli 800 metri e da 4’14”69 sui 1500 è primo nelle graduatorie sarde categoria allievi 2017 nella specialità 800 mt e secondo in quella dei 1.500 mt.



«Siamo certi delle sue qualità, come del resto siamo certi che Meloni siamo certi che l'atleta potrà compiere assieme a noi un efficace percorso di crescita dal punto di vista tecnica e personale. A Ithocor facciamo un grande in bocca al lupo per la nuova stagione».



A Chilivani, nella stessa gara, ha inoltre esordito Lorenzo Devilla, allenato dal tecnico Mauro Cubeddu, al suo primo anno di categoria. Devilla si è classificato al tredicesimo posto, un risultato più che positivo per un atleta che generalmente si esprime al meglio e si allena in vista di gare gare decisamente più brevi. Un'altra scommessa su cui il Cus Sassari ha scelto di puntare senza esitazione, atleta che ha i numeri e l'approccio giusto per regalare alla sua società importanti soddisfazioni.



«Lo abbiamo accolto con grande piacere nella nostra grande famiglia, lui dal canto suo ha dimostrato subito di essere all'altezza, nel gruppo e sul tracciato. Anche a Lorenzo vanno i migliori auguri del Cus Sassari in vista della nuova stagione».