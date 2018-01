Università di Sassari, gli esami di laboratorio e la loro centralità

La centralità degli esami di laboratorio, fondamentali per le diagnosi e il monitoraggio diagnostico-terapeutico delle malattie, saranno al centro della conferenza sulla medicina di laboratorio in programma giovedì 18 gennaio, nell’aula magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia.



L'appuntamento è alle ore 15 con Giuseppe Lippi, direttore della Scuola di Patologia Clinica e Biochimica Clinica della Università di Verona e direttore dell'unità operativa complessa di Laboratorio Analisi dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (Aoui) di Verona. Sarà lui a tenere la lezione dal titolo :"La gestione del valore critico nei laboratori clinici".



A organizzare l'appuntamento è il responsabile del programma assistenziale “Controllo di qualità nei laboratori aziendali dell'Aou di Sassari” e direttore della scuola di specializzazione in Biochimica clinica, Ciriaco Carru.



«Il professor Lippi – afferma Ciriaco Carru – è uno dei più importanti ricercatori europei della Medicina di laboratorio con una immensa produzione scientifica. È un vero onore averlo ospite nella nostra Università e nella nostra Azienda ospedaliero universitaria, per una grande opportunità di confronto e aggiornamento su uno dei problemi più sentiti della Medicina di laboratorio».