Sassari. Legge 162, al via le domande per i nuovi piani

Da oggi, 17 gennaio, e fino al 28 febbraio chi non beneficia già di un piano personalizzato ai sensi della legge 162/98 può presentare la domanda per accedere al programma, che partirà dal primo maggio 2018. Possono usufruirne le persone adulte, anziane e minori con riconoscimento della condizione di disabilità, in possesso della certificazione al 31 dicembre 2017 o che siano state visitate entro il 31 dicembre 2017 e la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente. Sul sito del Comune www.comune.sassari.it sono pubblicati il bando e la modulistica.