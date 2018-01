Cagliari. Prestava lavoro in nero, segnalato il titolare dell'attività

Le fiamme gialle della tenenza di Sanluri hanno concluso un’attivita’ di controllo finalizzata al contrasto del lavoro nero ed irregolare. Ad esito dell’iniziativa, e’ stato individuato un lavoratore in nero presso un esercizio commerciale a Serrenti. Nello specifico, le attivita’ hanno consentito di rilevare che, tra il personale trovato intento a svolgere la propria attivita’ lavorativa, figurava un soggetto privo di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo che assicurativo, circostanza questa che, oltre a costituire illecito amministrativo, non assicura ai lavoratori alcuna forma di tutela ed assistenza in caso, ad esempio, di infortunio. Il titolare dell’attivita’ sottoposta a controllo e’ stato segnalato alla locale direzione territoriale del lavoro con la diffida a regolarizzare il lavoratore per il periodo di lavoro prestato in nero.