Sassari, approvati dalla giunta i progetti per i lavori nei campetti da calcio comunali

Partiranno nei primi mesi del 2018 i lavori di manutenzione straordinaria in due campetti di calcio comunali. Sono stati approvati dalla giunta, infatti, i progetti esecutivi per gli interventi in località La Corte e nel quartiere di Santa Maria di Pisa. A La Corte l'investimento per il rifacimento del manto sintetico ammonta a 40 mila euro. A Santa Maria di Pisa, invece, i lavori di sistemazione e completamento del campetto “Santa Maria Bambina”, tra via Donizetti e via Cedrino, prevedono l'impegno di 63 mila euro.



«Con questi interventi diamo risposta ai cittadini e alle cittadine che attendono da molto tempo il rifacimento dei campetti, sia nella borgata di La Corte che nel quartiere di Santa Maria di Pisa – commenta l'assessore ai Lavori pubblici Ottavio Sanna -. A La Corte, inoltre, si darà la possibilità ai bambini e alle bambine della vicina scuola di usufruire del campo».



«Uno degli obiettivi di questa amministrazione è il miglioramento dei servizi nei quartieri periferici - sottolinea l'assessora alle Politiche sportive Alba Canu -. Ci impegniamo perché gli impianti sportivi all'aperto siano restituiti ai giovani e alle giovani residenti di quelle aree che sono parte integrante della città».