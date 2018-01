Tempio Pausania: in corso accertamenti su paziente con sintomi di meningite

Dalla notte di ieri sono in corso degli accertamenti su un paziente che al suo arrivo al Pronto soccorso di Tempio Pausania presentava i sintomi di una sospetta infezione meningea (in particolare dolore alle orecchie).

Gli accertamenti eseguito hanno escluso la meningite da meningococco, quella particolarmente aggressiva. Come diagnosticato dalle analisi effettuate presso l'Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell'Aou di Sassari, si tratta di un caso di “streptococco pneumoniae”, meglio noto come “pneumococco”, responsabile di polmoniti e otiti, per il quale sono in corso le cure del caso sul paziente.



Così come previsto dal protocollo, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Ats - Assl di Olbia e di Nuoro hanno immediatamente attivato l’indagine epidemiologica sui contatti più stretti del paziente, un professionista 40enne di un paese del nuorese con attività in un paese vicino a Tempio, che dalle primi luci del giorno di oggi è stato trasferito nel reparto di malattie infettive a Nuoro per le cure e gli accertamenti del caso.