Fi Sassari, Alivesi:"Il sindaco si sveglia in occasione delle elezioni?"

Manca poco più di un mese alle elezioni, e nell'arroventato clima elettorale, Manuel Alivesi di Forza Italia si sofferma a dare il suo punto di vista sulla conduzione amministrativa sassarese:



"Colpi bassi, scorrettezze e strumentalizzazioni, è cosi che viene percepito questo momento che precede l’inizio di una competizione elettorale che giorno dopo giorno assume sempre piu i connotati di quella che molto probabilmente sarà “la madre di tutte le campagne elettorali”. Una campagna elettorale sull’orlo di una crisi di nervi, ovvero a poco piu di un mese dal voto, quando lo scenario si va pian piano delineando.Sassari, il Nord dell’Isola e la Sardegna tutta, insomma tutti pronti a riaccendere i motori e c’è chi lo fa correttamente cercando di rivolgersi e parlare ai cittadini, sempre piu distanti dalla Politica e c’è chi invece lo fa attraverso un penoso abuso del proprio ruolo e delle proprie funzioni. E’ cosi infatti che l’Amministrazione Sassarese del P.D., capitanata dal Sindaco di Sassari Nicola Sanna, dopo aver pensato bene di “usare” la disperazione di quei Sassaresi che attendevano da tempo la ristrutturazione delle Case Popolari, e di “inscenare” una penosa consegna di case ancora non rifinite, proprio in questo momento di inizio di campagna elettorale, il tutto davanti alle troups televisive di tutta la Sardegna. Il fatto che la sceneggiata “in diretta” sia poi scaduta in una autentica debacle per il Sindaco P.D. e la sua sgangherata maggioranza a causa di lavori non finiti così come denunciati clamorosamente dagli stessi assegnatari delle case, questo dice tutto sulla autentica evanescenza di una amministrazione farsa.



Dall’altro lato però dice ancor di piu in merito alla capacità di questa amministrazione di non porsi il minimo problema di fronte ad un uso a dir poco “non etico” del ruolo dell’Amministratore della cosa pubblica, e questo è ciò che preoccupa di più.



A far si che il clima si scaldi sempre di più e diventi sempre meno tollerabile, l’ amministrazione “democratica” Sassarese ha pensato bene, proprio in questi giorni e sfoggiando una tempestività a dir poco olimpionica, di inondare le case dei Sassaresi con un curioso libretto “prodotto a spese dei Cittadini Sassaresi”, composto da 24 pagine e dove il Sindaco narra di una Sassari “più moderna”, “sostenibile” e “solidale”, dove viene raccontata per l’ennesima volta l’oscena favola dei 442 milioni di euro per la Città e dove si parla di “qualità” e di una “Città viva”.



Qualora ci fossero ancora dubbi riteniamo opportuno ribadire che, purtroppo, tutto ciò che viene letteralmente “annunciato” in questo incredibile libretto, come opere compiute o da compiersi a breve, o qualsiasi riferimento ad imponenti risorse frutto di fantasiose acrobazie programmatorie, sia assolutamente privo di alcun fondamento, cosi come abbiamo avuto piu volte modo di documentare.



Pur comprendendo che all’interno del Partito Democratico la temperatura “continui a salire”, e quindi capiamo che per sopperire ai danni causati dalla crescente frustrazione il P.D. cerchi di aggrapparsi a qualunque tipo di soluzione, anche alle piu scorrette, il Partito di Forza Italia Sassari ritiene opportuno sottolineare la grave violazione di quelle regole etiche di comportamento, in prossimità e durante la campagna elettorale che ci apprestiamo ad affrontare, e che hanno visto Sindaco ed Amministrazione P.D. abusare del proprio ruolo e delle risorse economiche della Città producendo un libretto che, tra l’altro, rappresenta un veicolo propagandistico vile e non veritiero a spese della Città.



Auspichiamo che gli Organi preposti possano prendere atto di questa nostra denuncia e che provvedano a verificare se siano state effettivamente rispettate tutte le regole di realizzazione e divulgazione del costoso libretto prodotto dalla Giunta di Nicola Sanna. Al voto del 4 marzo, intanto, mancano ancora 44 lunghissimi giorni."