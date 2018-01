Sassari. Presentazione del libro "Il buio aveva i miei occhi"

Sabato 20 gennaio alle 11:00 l'UISP organizza al Punto Luce di Sassari in via King la presentazione del libro "Il buio aveva i miei occhi" di Eleonora Deliperi, una storia vera di violenza e crudeli gelosie che svelano le dinamiche "malate" di molte coppie nell'alternarsi continuo di aggressività e "pentimenti" del partner e nella convinzione che tutto questo sia normale.Eleonora è stata per anni un'educatrice del Comitato Territoriale di Sassari. Pensiamo che la sua testimonianza debba arrivare a quante più orecchie possibili anche e soprattutto in una associazione come la nostra, da sempre in prima linea contro ogni tipo di violenza. La violenza sulle donne è un tema drammaticamente attuale. L’UISP Comitato Territoriale di Sassari vuole tenere accesi i riflettori su questo argomento non solo in occasione di ricorrenze particolari come il 25 novembre o l’8 marzo: la gravità della questione pone la necessità che se ne parli sempre, con ogni mezzo e in ogni luogo possibile.L'attività rientra all'interno delle iniziative promosse nello Spazio Mamme del Punto Luce di Via King di Sassari e inserita nella campagna "Illuminiamo il futuro" di Save The Children. L’obiettivo dello Spazio Mamme è sostenere le famiglie che vivono in contesti periferici, ad alto rischio di emarginazione e di esclusione sociale mediante percorsi personalizzati di inclusione volti ad<br>accompagnarle nella crescita e nella cura dei propri figli, favorendo l’empowerment delle mamme e dei papà e la loro capacità di essere risorsa per gli altri. Inoltre tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni usufruiscono gratuitamente del servizio di sostegno scolastico e di invito alla lettura, dei laboratori musicali, teatrali e artistici e partecipano ad attività sportive. Il Punto Luce ha sede in una struttura di circa 300 mq all’interno di una ex scuola dell’infanzia. Nasce da un accordo fra Save the Children che finanzia il progetto, il Comune di Sassari –Assessorato Politiche educative, infanzia, giovani e sport proprietario della struttura che ne condivide azioni e finalità e il Comitato Territoriale UISP di Sassari, che ne ha la gestione e ne cura l’esecuzione secondo le linee progettuali del Settore Attività educative, giovanili e sportive. Appuntamento dunque sabato 20 gennaio alle 11:00 per la presentazione del libro “Il buio aveva i miei occhi” con l’autrice Eleonora Deliperi.