Bibenda, al via la quarta edizione

Per il quarto anno consecutivo la FIS Sardegna (Fondazione italiana

sommelier) organizza la serata “Bibenda”, dedicata alle eccellenze

sarde che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento dei "5

grappoli". La manifestazione, in programma a Cagliari sabato 20 gennaio al

Caesar’s Hotel, a partire dalle 18.30, offre a tutti la possibilità di

partecipare a degustazioni guidate e banchi d’assaggio, alla presenza

delle cantine e delle aziende premiate nella guida “Bibenda 2018”,

testo di riferimento per il mondo del vino e della ristorazione e

formidabile strumento per il turismo di settore.



I 5 grappoli sono stati assegnati a 13 vini (l'anno scorso a 12) di 11

cantine: Alghero Rosso D.O.C. Marchese di Villamarina 2013, Sella &

Mosca; Barrua I.G.T. 2014, Agripunica; Cannonau di Sardegna Classico

D.O.C. Dule 2014, Giuseppe Gabbas; Cannonau di Sardegna D.O.C. Riserva

Josto Miglior 2014, Antichi Poderi Jerzu; Carignano del Sulcis

Superiore Terre Brune 2013, Cantina Santadi; Dettori Bianco I.G.T.

2016; Dettori; Is Solinas I.G.T. 2014, Argiolas; Nuracada I.G.T. 2015,

Audarya; Perda Pintà Sulle Bucce I.G.T. 2013; Giuseppe Sedilesu;

Tenores I.G.T. 2013, Dettori; Turriga I.G.T. 2013, Argiolas; Vernaccia

di Oristano D.O.C. 2002, Fratelli Serra; Vernaccia di Oristano D.O.C.

Antico Gregori S.A., Contini. Oltre ai produttori, saranno presenti l’oleificio Antica Compagnia Olearia Sarda di Alghero, insignito delle "5 Gocce" e Annalisa Atzeni, cuoca professionista specializzata in cucina tipica sarda, pani tradizionali, antichi mestieri e prodotti del territorio.

Il costo della serata è di 35 euro.



Per informazioni e prenotazioni si possono chiamare i numeri 3899929701 -3490643156 o mandare una mail a sardegna.sommelier@gmail.com