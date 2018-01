Sassari protagonista di "Linea Verde va in città"

Il parco di Monserrato, i vicoli del centro storico e le piazze, coi suoi scorci, le salite e le discese, il Duomo e naturalmente la fontana di Rosello, simbolo della città. E poi le antiche ricette per cucinare le melanzane e le lumache. Dalle 12.20 sabato 20 gennaio su Rai1 Sassari e le sue tradizioni saranno le protagoniste della trasmissione “Linea Verde va in città” condotta dal giornalista Marcello Masi. La troupe è stata nel nostro Comune per quasi una settimana, durante la quale ha visitato i luoghi più caratteristici del territorio, le aziende e le antiche botteghe. Spazio anche all'innovazione, con le start up dell'Università.



“Sassari: tra storia, saperi e sapori” è il titolo della ventesima puntata della stagione della nota trasmissione di Rai1, che racconterà di una «città ricca di storia, ma anche a vocazione green che guarda al futuro» come spiega l'autore Marco Luci. Un viaggio per portare gli spettatori alla scoperta del tipico carciofo spinoso, della raccolta delle olive e del mirto, della pastorizia e della agricoltura del territorio, tra tradizione e innovazione, con uno sguardo anche ai tesori architettonici della città.