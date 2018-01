Arrestati per spaccio tre sassaresi

I militari della Sezione Anti Terrorismo e Pronto Impiego della Compagnia

della Guardia di Finanza di Sassari hanno proceduto all’arresto, in due

distinte operazioni, di tre soggetti sassaresi di circa 30 anni, di cui una donna. La prima operazione si è svolta nella zona di Luna e Sole, ove una

precedente attività infoinvestigativa dei militari, iniziata dal normale controllo del territorio, ha permesso di raccogliere indizi relativi ad una presunta attività di spaccio. Nel pomeriggio di ieri, i militari individuavano il soggetto precedentemente attenzionato, fra l’altro gravato di numerosi precedenti per attività di spaccio. Appena richiesti i documenti, lo stesso denotava da subito un evidente nervosismo, pertanto i militari decidevano di approfondire il controllo rinvenendo, presso l’abitazione dello stesso, un impressionante assortimento di sostanze stupefacenti di vario tipo: oltre ad un cospicuo quantitativo di marijuana (circa 300 grammi), erano pronti per essere posti in vendita hashish, cocaina, MDMA ed Ecstasy; venivano individuati anche gli strumenti tipici dell’attività di spaccio (bilancini) ed una pistola scacciacani priva del tappo rosso.



La seconda operazione invece è avvenuta nell’agro di Sassari (Baddelonga),

dove un soggetto trentenne a bordo della sua moto Husquarna, alla vista dei Baschi Verdi che lo stavano fermando per un normale controllo documentale, ha deciso di darsi alla fuga salvo poi essere individuato dopo una breve ricerca presso il proprio posto di lavoro, unitamente alla sua fidanzata. A tal punto i militari, considerati anche i precedenti specifici in materia di stupefacenti dell’uomo, hanno deciso di approfondire il controllo ed hanno individuato, presso l’abitazione della coppia, circa 300 grammi di marijuana oltre ad hashish (14 grammi), eroina (10 grammi) e cocaina (70 grammi) oltre a bilancini e circa 1700 euro provenienti dall’attività di spaccio. Alla perquisizione ha partecipato, considerato l’estensione della zona da

perquisire, un unità cinofila della Guardia di Finanza proveniente da Alghero.

I tre soggetti individuati sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Sassari presso la casa circondariale di Bancali; dovranno rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.