Nicola Sanna a Roma al Consiglio nazionale dell’Anci

Il sindaco di Sassari è intervenuto questa mattina a Roma al Consiglio nazionale dell'Anci. In qualità di coordinatore della Consulta delle città medie, Nicola Sanna ha illustrato il programma dell'Anci per la valorizzazione del ruolo guida delle città non metropolitane nelle aree vaste di riferimento. Dal mese di marzo, infatti, l'Anci promuoverà un roadshow in sette città medie italiane, tra cui Sassari, per richiamare l'attenzione della politica nazionale sulla necessità di elaborare un'agenda urbana che promuova l'adozione di un nuovo piano strategico delle città medie, storicamente capaci di promuovere lo sviluppo italiano.



Il primo cittadino di Sassari è poi intervenuto a proposito degli attentati e degli atti intimidatori contro i sindaci sardi. “La presenza del ministro Minniti oggi in Sardegna è un evidente presa d’atto del fenomeno - ha dichiarato - e un impegno concreto. È necessaria una maggiore sicurezza, una più forte presenza delle forze dell’ordine sul territorio e una maggiore attività investigativa. Le comunità della nostra regione devono essere fortemente sostenute, perché chi è eletto democraticamente a rappresentare le istituzioni, non può subire attacchi né essere sottoposto a dei rischi”.