Alghero. Trovato con tre ceste di ricci, multa di 1000 euro

Nella notte appena trascorsa i militari della Guardia Costiera di Alghero, sotto il coordinamento del Direttore Marittimo del Nord Sardegna C.V. (CP) Maurizio TROGU, hanno intercettato un pescatore non professionale che conservava a bordo di un natante da diporto tre ceste di ricci, per un totale di circa 750 esemplari. L’uomo, al suo rientro nel porto di Alghero intorno alle 23.30, ha infatti trovato ad attenderlo in banchina i militari che, saliti a bordo e rinvenuto il prodotto della pesca illegale, hanno provveduto al relativo sequestro ed all’irrogazione di una sanzione amministrativa di 1000 euro.

Tale attività rientra nell’ambito dei controlli finalizzati a contrastare il fenomeno della pesca illegale e l’immissione sul mercato di prodotti privi di tracciabilità e pertanto “non sicuri”.