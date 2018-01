Il "Borgo dei Borghi" visita Stintino

Conoscenza e cultura del viaggio sono gli ingredienti del Kilimangiaro, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai3. In studio con la conduttrice Camila Raznovich si alternano scienziati, linguisti, alpinisti ma anche semplici viaggiatori con storie ed esperienze fuori dal comune. Come ogni anno il Kilimangiaro eleggerà, la sera della domenica di Pasqua, il borgo più bello del 2018. Domenica 21 gennaio conosceremo la storia, le bellezze e le tradizioni di Stintino in Sardegna.



Situato nell'estrema punta a nord-ovest dell’Isola Stintino possiede una delle coste più affascinanti della Regione con spiagge dalla sabbia bianchissima e acque cristalline come quella de “La Pelosa”. Tra le bellezze naturalistiche del luogo anche lo stagno di Casaraccio e quello di Pilo, due importanti riserve riproduttive per l’avifauna.



Da visitare il Museo della Tonnara: racconta la storia della tonnara di Stintino e presenta studi scientifici sul tonno pescato nel territorio. Il pesce è alla base della cucina locale. Tra i piatti tipici la zuppa di patate e aragosta con pescato locale e il polpo alla stintinese, ovvero un'insalata di polpo con patate, aceto e prezzemolo.