Sassari. Modifiche alla viabilità nel fine settimana

Sabato 20 gennaio dalle 12 fino al termine della manifestazione “Su Fogarone de Sant’Antoni” è istituito il divieto di fermata in via Camboni, tra via Crovetti e via Medaglie d’Oro e in piazza Giuseppe Cominotti; dalle 16 nella stessa zona sarà vietato anche il transito. Domenica, per consentire lo svolgimento di "Corrincentro", la manifestazione sportiva non agonistica organizzata dall’associazione Currichisimagna con il patrocinio del Comune di Sassari, sono previste modifiche alla viabilità. Dalle 10 saranno chiuse al traffico per il tempo necessario al passaggio del corteo piazza d’Italia, portici Crispo, piazza Castello, via Cagliari, largo Brigata Sassari, via Brigata Sassari, Emiciclo Garibaldi, corso Margherita di Savoia, porta Utzeri, corso Vico, piazza Sant’Antonio, corso Vittorio Emanuele, piazza Azuni, via Luzzatti; sarà inoltre vietato l'accesso a via Politeama da viale Umberto. Dalle 7 alle 12 sarà vietata la fermata nei portici Bargone e Crispo, in corso Vico, corso Vittorio Emanuele, in piazza Azuni e in piazza Castello.