Sequestrati due chili di hashish, un arresto e una denuncia

Nell’ambito di una mirata attività finalizzata a contrastare l’annoso fenomeno connesso al traffico di sostanze stupefacenti, i finanzieri della Sezione Operativa Navale di La Maddalena sequestrano 2 Kg. di hashish, arrestano un soggetto e denunciano a piede libero una ragazza.

In particolare nel corso della mattinata di ieri 18 gennaio, a bordo del traghetto che effettua la tratta Palau - Maddalena, le Fiamme Gialle hanno fermato 2 persone risultate poi essere in possesso del citato stupefacente.

La droga, suddivisa in 20 panetti da 100 grammi l’uno, era stata posta in un unico involucro contenuto all’interno di una borsa nella disponibilità dei due quartesi.

Uno dei due giovani, M.R. di Quartu Sant’Elena di anni 30 con precedenti specifici al riguardo e reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto per violazione dell’art. 73, c.1 del DPR. 309/90 mentre la ragazza che viaggiava con lui, S.G. di anni 20 (anche lei di Quartu Sant’Elena), è stata denunciata a piede libero per possesso illegale di droga.

Le successive perquisizioni domiciliari, eseguite da una pattuglia di Baschi Verdi e due unità cinofile del Comando Provinciale di Cagliari, hanno dato esito negativo.

Il soggetto arrestato, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Tempio Pausania, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Sassari – Bancali in attesa di fissazione dell’udienza per direttissima.