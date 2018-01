La FSI sollecita la stabilizzazione nelle aziende sanitarie

di SSN

Riceviamo dalla Federazione Sindacati Indipendenti USAE e pubblichiamo:

"La Federazione Sindacati Indipendenti USAE – in riferimento ai numerosi annunci che in questi giorni si susseguono a mezzo stampa e tv e allo sbandierato comunicato in merito all'assunzione di oltre mille unità lavorative – sollecita il Presidente della Regione Sardegna, Pigliaru, l'Assessore alla Sanità, Arru, il direttore ATS Moirano affinché non si perda ulteriore tempo e si provveda immediatamente alla stabilizzazione dei precari secondo le normative in vigore e lo scorrimento di tutte le graduatorie anziché prorogare i contratti delle agenzie interinali come avvenuto ai primi di gennaio per gli amministrativi a Oristano e Olbia (mentre a Sassari hanno chiuso i contratti degli amministravi a tempo determinato assunti da regolari graduatorie concorsuali), ma anche per gli OSS alla AOU di Sassari, nonostante vi siano della graduatorie valide.



La Federazione Sindacati Indipendenti FSI USAE torna a battere i pugni sul tavolo per l’attivazione delle procedure di stabilizzazione del personale precario non dirigente in servizio.

Su tale scottante argomento, la Federazione Sindacati Indipendenti USAE ha scritto numerose note alle aziende e in regione in questi anni di blocco del turn over e una delle ultime è datata 21 dicembre: la FSI USAE, con una lettera a firma di tutte le segreterie territoriali sarde, incalzava l’Assessore della Sanità della Regione Sardegna, ma anche per conoscenza i direttori generali di tutte le aziende sanitarie.

“E’ giunto il momento – scrive la coordinatrice nazionale Mariangela Campus – di dare opportune indicazioni ai direttori generali delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie e Azienda Unica della Sardegna, al fine di adottare atti omogenei in ordine all’assunzione di tutti precari in possesso dei requisiti di cui alla Legge Madia.”

L’FSI USAE, inoltre, invita tutti i lavoratori che hanno i requisiti per essere stabilizzati a sollecitare l'assessorato e le aziende con una nota sottoscritta dagli stessi in cui dichiarano la loro priorità all'assunzione e alla stabilizzazione.



A tale fine, si legge nella lettera, si chiede di procedere alla “sottoscrizione di un Protocollo che metta ordine nelle procedure relative alle nuove assunzioni con le stabilizzazioni dei tanti precari che operano nelle aziende sanitarie isolane, alle proroghe dei rapporti di lavoro a tempo determinato sino alla definitiva stabilizzazione.”

Tale protocollo, spiegano i dirigenti dell’FSI USAE, dovrà prevedere che tutte le Aziende avviino i processi di stabilizzazione dei precari che hanno maturato i requisiti fissati dalla vigente normativa scandendo i tempi, uniformandoli in tutta la Regione, per l’espletamento delle procedure che dovranno concludersi entro il più breve tempo possibile.

Ovviamente, si precisa nel documento, si potrà attingere alle graduatorie in vigore ai sensi di legge recependo gli ultimi chiarimenti forniti dall'ufficio del ministero della salute e alla circolare 3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

“Obiettivo principale del Protocollo – continua la Campus – sarà l’introduzione di nuove risorse umane all’interno del Sistema Sanitario Regionale al fine di recepire le prescrizioni dell’Unione Europea in materia di orario di lavoro”

La mancata attivazione di quanto richiesto, chiude il documento, sarà il lasciapassare per intraprendere ogni forma di lotta sindacale consentita dalla vigente normativa.