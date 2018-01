Il Latte Dolce blocca la capolista Rieti

di SSN

Al Vanni Sanna non si passa. Un Latte Dolce concentratissimo, attento e senza sbavature impone il pari alla capolista Rieti al termine di una partita di puro contenimento. Davanti a un avversario tostissimo, al quale concede giusto qualche occasione nel primo tempo, la formazione sassarese conquista un punto che muove la classifica e che, soprattutto, porta una ventata di entusiasmo nello spogliatoio e in tutto l’ambiente. È la prima volta che il Rieti esce dal campo senza aver segnato neanche un gol. Aver messo la museruola all’attacco più prolifico del girone è davvero una bella iniezione di fiducia. Dopo il 4-0 subito all’andata, è decisamente una bella rivincita per i ragazzi di mister Paba.



Nei primi minuti si gioca in pochi metri, le due squadre restano molto alte e si studiano, senza concedersi mezzo millimetro di campo. Al 7’ un’amnesia collettiva della difesa sassarese non viene sfruttata da Luciani, che ciabatta la palla sul cross basso proveniente da sinistra. Il Rieti inizia a pressare e a guadagnare metri, ma il Latte Dole si difende con ordine e non rischia più di tanto. Al 9’ Bianchi commette fallo su Minicleri all’altezza del vertice destro dell’area sassarese: la punizione dello stesso Minicleri viene deviata in corner. Al 14’ si vede il sassarese Gigi Scotto, la cui punizione scagliata direttamente in porta è respinta da Garau. Sugli sviluppi si crea un parapiglia risolto dall’arbitro che ravvisa un fallo ospite in area. Al 18 è ancora Garau protagonista: il portiere del Latte Dolce compie un autentico miracolo sul tap in di destro di Marcheggiani che capitalizza una palla proveniente da destra. Un minuto dopo il Latte Dolce prova a respirare e si lancia in contropiede. Demartis serve sull’allungo Palmas, ma l’attaccante viene anticipato dall’uscita di Scaramuzzino, che scaraventa la palla in fallo laterale e salva la propria porta. Al 22’ Serra entra in ritardo su Biondi e viene ammonito. Gli ospiti provano a premere sull’acceleratore, ma i biancazzurri non si lasciano sopraffare e concedono solo tentativi sporadici e velleitari, come il tiro al volo di Scotto su una palla vagante: il suo tiro finisce a lato. Lo Scotto-show si completa al 29’, quando l’attaccante sassarese colpisce di testa su un cross di Luciani da destra, ma anche questa volta Scotto non prende bene la mira e manda alto.



L’occasione più clamorosa per il Rieti arriva al 33’. Minicleri scodella una palla deliziosa per Marcheggiani, che si coordina perfettamente e calcia in rovesciata: stavolta Garau viene salvato dalla traversa, ma sulla prosecuzione dell’azione si merita l’aiuto della dea bendata deviando il rasoterra angolatissimo di Luciani, indirizzato all’angolino basso a sinistra. Sull’altro fronte, al 38’ Scarmuzzino rischia di combinare la frittata, rinviando con le mani sulla schiena di Palmas, che si accorge troppo tardi dell’errore del portiere avversario e non ne approfitta. Al 40’ lo stesso attaccante viene steso da Biondi prima di entrare in area: la punizione di Demartis è troppo centrale.

La partita finisce praticamente lì. Al rientro dagli spogliatoi il Latte Dolce chiude definitivamente la serranda. Assetto basso, maglie difensive ancora più strette, i giovani cursori pronti a spaventare gli avversari: i biancazzuri non concedono più nulla e strappano un punto d’oro alla prima della classe.



Sassari calcio Latte Dolce: Garau, Daga, Ruiu, Cabeccia, Bianchi, Patacchiola, Demartis (44’ st Scanu), Serra (31’ st Congiu), Fideli (41’ st Ravot), Masala, Palmas (1’ st Contu, 51’ st Marcangeli). A disposizione: Pittalis, Congiu, Daleno, Marcangeli, Delizos. Allenatore Paba.



Rieti: Scaramuzzino, Biondi, Ispas, Giunta (32’ Graziano), Scotto, Tiraferri, Luciani, Minicleri (24’ Dalmazzi), Dionisi, Marcheggiani (39’ Cericola), Cuffa. A disposizione: Foscarini, Scardala, Tirelli, Proto, De Fazio, Bussone. Allenatore Parlato

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore