#2annisenzagiulio: per trovare la verità si mobilita anche Sassari

di SSN

Giovedì 25 gennaio saranno 2 gli anni trascorsi dalla scomparsa di Giulio Regeni in Egitto e in decine di città italiane verrà ricordata la sparizione del giovane ricercatore italiano. Anche Sassari parteciperà alla mobilitazione nazionale con un incontro organizzato da Amnesty International Sassari nell'Aula Satta del Polo Didattico il Quadrilatero in viale Mancini 5, a partire dalle 17.30.