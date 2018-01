Stintino, nasce un comitato sulla tassa di soggiorno

Si è tenuta nei giorni scorsi a Stintivo la riunione tra Operatori Turistici dei Bed & Breakfast aderenti alla Confcommercio di Sassari e privati cittadini che svolgono l'attività saltuaria di locazione di immobili a fini turistici.



L'assemblea, particolarmente partecipata, ha deciso di dare vita alla formazione di un "Comitato Cittadino Propositivo", concedendo mandato di rappresentanza, all'unanimità, ad Antonio Scano, ex consigliere comunale di Stintino.



Questa legittimazione gli consentirà di portare le istanze del neo comitato presso il Comune di Stintino. Lunedì verrà stilato il documento propositivo posto all'attenzione dei competenti organi comunali ed indetta nuova assemblea. La riunione è stata occasione per dibattere le problematiche burocratiche dovute alla nuova classificazione del settore extra-alberghiero presso la R.A.S. (IUN).



Per nuove adesioni ed ulteriori informazioni circa la nuova imposta di soggiorno