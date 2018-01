Torres, una doppietta di Scioni mette ko lo Stintino

di SSN

Tutto nel finale contro lo Stintino al "Vanni Sanna": due reti di Scioni e tre punti per la Torres che in dieci - dal 29' del primo tempo per l'espulsione di Mannoni- tiene e dà un segnale importantissimo della sua presenza nel campionato di Eccellenza. La prima rete su rigore dopo in fallo su Sarritzu al 40'. il portiere dello Stintino Cherchi non ci arriva ed è vantaggio sassarese. Il raddoppio in pieno recupero ancora di Scioni (cinque le sue reti in questa stagione), con gli ospiti tutti in avanti nel tentativo di acciuffare il pareggio.



In sala stampa le parole dell' hombre del partido, Sandro Scioni:" Abbiamo chiuso una bella triangolazione con Carlo (Piga ndc), lui si è decentrato e mi ha servito una bella palla. Abbiamo dominato anche in inferiorità numerica, ne avevamo più degli avversari anche fisicamente."