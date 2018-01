Storia degli orti botanici a Sassari

Sarà un incontro dedicato all'ambiente, al verde e alla storia degli orti botanici cittadini quello organizzato dall'Associazione culturale Ma...donne che prenderà il via intorno alle 17.30 di lunedì 22 gennaio presso la sala auditorium del Carmelo, in piazza Colonnello Serra.

«L'intervento si propone di risvegliare la memoria dei nostri concittadini seguendo le tracce lasciate dagli studiosi su questo argomento sin dal 1550», scrive il Geometra Pinuccio Porcellana, tra i relatori della serata. «Risulta che Sassari era accomunata a Pisa, Padova, Firenze e Bologna per aver istituito, contemporaneamente ad esse, un orto botanico.»

Ma non solo: interverrà infatti anche l'Architetto Martina Mugoni con un'interessante ouverture sulla progettazione del verde a Sassari. La serata sarà coordinata da Francesco Carboni. Presenti, come sempre, le letture sceniche degli studenti delle scuole cittadine che partecipano all'iniziativa e un omaggio musicale, per flauto e chitarra, da parte degli allievi del Conservatorio Canepa. L'erboristeria In Herbis Salus offrirà ai presenti, nel corso dell'incontro, tisane naturali e depurative.