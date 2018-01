Muore un operaio sulla strada che collega Santa Maria Coghinas a Perfugas

Un operaio stamane è morto. Dalle prime notizie in fase di accertamento l'uomo si trovava lungo la strada che collega Santa Maria Coghinas a Perfugas, e stava eseguendo dei lavori. Per cause ancora da accertare l'uomo è stato travolto ed è morto subito dopo. Inutii i tentativi di soccorrerlo. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.