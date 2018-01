L’amministrazione comunale festeggia i 100 anni della nonnina di Sennori

Il 17 gennaio la sennorese Antonina Piga ha compiuto 100 anni e per festeggiare il suo compleanno ha ricevuto gli auguri del sindaco, Nicola Sassu, e della giunta comunale. Per omaggiare la centenaria di Sennori, l’amministrazione comunale ha donato alla donna, circondata da parenti e amici, una targa augurando ancora tanto benessere, salute e serenità per sé e per la sua famiglia.