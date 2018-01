Controlli straordinari dell'illegalità, i numeri dell'attività dei carabinieri di Alghero

I Carabinieri della Compagnia di Alghero nell’ambito dei servizi volti al contrasto dell’illegalità diffusa e delle c.d. “stragi del sabato sera”, nonché della prevenzione di illeciti connessi al fenomeno della “movida”, con un considerevole dispiegamento di uomini e mezzi hanno conseguito importanti risultati sotto l’aspetto della prevenzione e del contrasto alle violazioni delle basilari norme del vivere civile.

L’implemento dei servizi serali e notturni è stato disposto al fine di consentire un’adeguata cornice di sicurezza e rispetto della legalità, soprattutto nei comuni di Ittiri ed Alghero, ed ha portato all’identificazione di 118 persone, al controllo di 42 veicoli, 2 esercizi pubblici, all’accertamento di 15 violazioni al codice della Strada, al ritiro di 6 patenti di guida, al sequestro di 4 veicoli, nonché alla denuncia in stato di libertà per detenzione illecita di sostanza stupefacente, e altre 4 deferite per guida in stato di ebbrezza, n.1 assuntore di marijuana segnalato alla Prefettura di Sassari il tutto constatato in nella serata di sabato.

A ciò va aggiunto l’arresto eseguito venerdì scorso dai Carabinieri della Stazione di Alghero per detenzione ai fini di spaccio di un 39enne pluripregiudicato Algherese trovato in possesso di gr. 45 (quarantacinque) di hashish, nr. 3 (tre) bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento nonché della somma contante di euro 30 (trenta) in banconote di piccolo taglio ritenute provento dell’illecita attività di spaccio. Nella mattinata di sabato l’Autorità Giudiziaria in sede di giudizio per direttissima, concordando con l’operato dei Carabinieri, ha convalidando l’arresto del trentanovenne algherese disponendo l’obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri. Si tratta del secondo arresto effettuato nell’arco della stessa settimana rientrante nell’incremento dell’attività di contrasto allo spaccio di droga attuata nei giardini pubblici di Alghero, nelle vicinanze del centro storico e nei pressi di scuole frequentate da bambini in tenera età.

Dall’inizio dell’anno i carabinieri della Compagnia di Alghero con tutte le sue articolazioni, Stazioni dipendenti e Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno effettuato 860 controlli, identificato 1.160 persone e fermato ai loro posti di controllo 643 autovetture