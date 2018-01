Il 27 gennaio Sennori celebra la “Giornata della Memoria” in onore delle vittime dell'olocausto

Sabato 27 gennaio, in occasione della “Giornata della Memoria”, l’amministrazione comunale di Sennori, in collaborazione con Comes (Cooperativa mediateche sarde) e con l’Istituto comprensivo organizza due appuntamenti per onorare le vittime dell’olocausto e insegnare alle nuove generazioni la storia di una tragedia dell’umanità, che non dovrà mai ripetersi.



Il primo incontro si svolgerà all’Auditorium del Centro culturale “Antonio Pazzola”, alle ore 9,30 con i ragazzi del coro semistabile diretto dal maestro Marco Lambroni, e la proiezione del film “Concorrenza sleale”, di Ettore Scola. La proiezione del lungometraggio sarà replicata alle 20,30.



«Abbiamo condiviso la proposta di proiettare questo film di Scola, arrivata dalle responsabili della Comes, cooperativa che gestisce la Biblioteca comunale», spiega la consigliera comunale delegata alla Cultura, Elena Cornalis. «Quest’opera racconta lo scriteriato avvento delle leggi razziali in Italia, proprio nell’anno in cui si contano gli 80 anni dalla loro infelice promulgazione. Il film sarà proiettato alla mattina e alla sera per offrire la visione sia ai ragazzi delle scuole medie, nella matinée, sia a tutti coloro che la sera vorranno approfittare dell’appuntamento per sviluppare un momento di riflessione su un argomento così tragico, di cui mai si dovrà smettere di parlare».



La celebrazione della Giornata della Memoria quest’anno ha una doppia valenza a Sennori: per la prima volta l’amministrazione comunale ha infatti aderito al progetto “Promemoria_Auschwitz” e ha messo a disposizione sei posti per i ragazzi che sono interessati a seguire un percorso di formazione che li porterà direttamente a Cracovia per visitare di persona il Museo Fabbrica di Oscar Schindler, il quartiere e all’ex ghetto ebraico di Cracovia, e i campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau.