Forza Italia chiede un' adeguata commemorazione del parajo d'oro sassarese Ercole Contu

Riportiamo la nota stampa a firma del capogruppo di Forza Italia Manuel Alivesi che chiede al sindaco di poter commemorare in maniera più accorata lo scomparso professore sassarese Ercole Contu. Colpisce, e consideriamo inspiegabile, la tiepidezza del Primo Cittadino e della Giunta Comunale nei confronti della scomparsa dell’illustre Sassarese, nonché Parajo d’Oro, Ercole Contu, considerato uno dei padri dell’archeologia sarda, insieme a Giovanni Lilliu, scomparso recentemente. Il Prof. Contu è nato nel 1924 a Villanovatulo e si è laureato all'Università di Cagliari nel 1948. Sassarese di adozione è stato Soprintendente Archeologo per le province di Sassari e Nuoro tra il 1966 e il 1975 ed ha insegnato Antichità sarde all'Università di Sassari dal 1970 al 1994, diventando dal 2003 Professore Emerito. Tra le attività realizzare fuori dalla Sardegna, si ricordano, tra gli altri, gli scavi nel palazzo minoico di Festo a Creta e la frequenza della Scuola archeologica italiana di Atene. Circa trecento sono le sue pubblicazioni ed alcuni testi di fondamentale importanza, ma soprattutto lascia uno sconfinato amore per lo studio e la didattica, che saranno fulgido esempio e fonte di ispirazione per molti. Il Gruppo di Forza Italia ha proposto al Sindaco ed alla Presidente del Consiglio Comunale Esmeralda Ughi di commemorare adeguatamente in Consiglio Comunale la figura del prestigioso Sassarese scomparso."