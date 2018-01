Sennori. L’Amministrazione comunale regala giochi e attrezzature sportive all'oratorio

Un tavolo da ping pong, canestri, palloni da calcio e da basket, le porte per il campetto di calcio, e tanti altri giochi. È la fornitura di attrezzature ludiche e sportive che il Comune di Sennori ha donato all’oratorio parrocchiale per fare in modo che i bambini e i ragazzi del Gruppo Giovani della Parrocchia di Sennori possano divertirsi, praticare sport e socializzare.



Il dono è stato accolto con una festa organizzata sabato scorso alla presenza del parroco, don Salvatore Masia, e dei rappresentanti della giunta comunale guidata dal sindaco, Nicola Sassu.



«Con l’acquisto di questi giochi abbiamo attrezzato l’oratorio e speriamo di fare felici i bambini e i ragazzi che lo frequentano», commenta l’assessore alle Politiche giovanili e allo Sport, Tore Piredda, «L’amministrazione comunale crede molto nel valore sociale dell’oratorio parrocchiale e nell’opera che i volontari portano avanti dedicando il loro tempo e il loro impegno alle attività ludiche, formative e di socializzazione rivolte ai bimbi e ai ragazzi che trascorrono il loro tempo libero all’oratorio».