Sassari. Mercoledì interventi di Abbanoa su reti e impianto di Truncu Reale.

Verranno effettuati mercoledì 24 Gennaio 2018 tre interventi di efficientamento del sistema idrico sassarese: il primo presso il potabilizzatore di Truncu Reale e gli altri sulla condotta M.Oro-P.te Rosello e sulla rete di via Bellini.

La programmazione è avvenuta a distanza di una settimana rispetto a quella che sarà l’esecuzione vera e propria dei lavori per consentire che i due blocchi di intervento (il primo sul fronte della potabilità e il secondo sulla rete di distribuzione) vengano portati avanti contestualmente senza correre il rischio di dover interrompere l’erogazione in momenti differenti e/o in più giorni. Diciotto le ore di intervento previste per i lavori sulle condotte.



Potabilizzazione: lavori a Truncu Reale. L’impianto di Truncu Reale sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria necessario e urgente per continuare a garantire una buona qualità dell’acqua prodotta. I lavori riguarderanno uno dei chiariflocculatori (vasca con capacità di circa 3mila metri cubi) che verrà svuotato interamente, ripulito e disinfettato (per essere poi nuovamente riempito a fine trattamento). La risorsa prelevata dal chiariflocculatore non verrà dispersa ma verrà reimmessa nel processo. L’intervento determinerà per le giornate del 24 e 25 gennaio una riduzione di risorsa prodotta in impianto.



Monte Oro-Ponte Rosello e via Bellini: lavori sulle reti. Contestualmente ai lavori presso il potabilizzatore, nella giornata di mercoledì 24 sono stati programmati gli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica M.Oro-P.te Rosello Zona “Biressi” (sostituzione di un pezzo speciale) e nella condotta idrica di via Bellini (sostituzione di un altro pezzo speciale della lunghezza di sei metri sotto l’attraversamento della linea ferroviaria). Diciotto le ore di intervento preventivate dal Gestore, tra la chiusura dell’erogazione, lo svuotamento della condotta, la riparazione, il ripristino e il riavvio dell’acquedotto, I lavori avranno inizio alle ore 7.00, e data la loro complessità si prevede la loro ultimazione alle ore 23.00 circa.



Gli interventi permetteranno di recuperare risorsa idrica pari a 10/15 litri al secondo.



Per l’esecuzione degli interventi è stato necessario mettere a punto una programmazione dettagliata per tutti i quartieri ma solo alcuni saranno interessati dalla chiusura dell’erogazione, per gli altri :



Interruzione dalle ore 7,00 fino alle ore 23,00 nei quartieri Centro Storico, M.te Rosello, Sacro Cuore, S.Maria di Pisa, Latte Dolce, Porcellana (zona Ospedali), Piandanna.



Anticipazione delle restrizioni nelle zone alimentate dal serbatoio di Via Milano - Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Monte Rosello, Sassari 2, Badde Pedrosa, Tingari, Valle Gardona, Gioscari - secondo i seguenti orari:



- Mercoledì 24/01/2018: chiusura anticipata dalle ore 15,00 alle ore 06,00 del giorno successivo



- Giovedì 25/01/2018: chiusura anticipata dalle ore 17,00 alle ore 06,00 del giorno successivo



· Anticipazione delle restrizioni nelle zone alimentate dal Serbatoio Q. 340 - Luna e Sole, Prunizzedda, Carbonazzi, Monte Rosello Alto – secondo i seguenti orari:



- Mercoledì 24/01/2018: chiusura anticipata dalle ore 18,00 alle ore 06,00 del giorno successivo



- Giovedì 25/01/2018: chiusura anticipata dalle ore 19,00 alle ore 06,00 del giorno successivo



Per far fronte ad eventuali emergenze idriche saranno a disposizione i punti fissi di erogazione in Piazzale Segni, via Bachelet, viale Adua. Un servizio autobotte con stazionamento sarà a disposizione su via Pirandello.



Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.