Sassari, all’Archivio storico comunale appuntamento con Paolo Cau

L’inaugurazione del ciclo di conferenze dedicate a “Sassari e le sue statue”, che giovedì scorso ha visto Manlio Brigaglia fare da apripista alla serie di incontri di approfondimento a tema, ha goduto di una straordinaria partecipazione di pubblico all’Archivio storico comunale. I presenti hanno manifestato notevole interesse e particolare sensibilità sulla tematica, proponendo numerosi interventi durante il dibattito conclusivo.



Il secondo appuntamento si terrà giovedì 25 gennaio, a partire dalle 18, in compagnia del direttore Paolo Cau, che presenterà una serata dedicata alle diverse fasi di attuazione e al contesto di realizzazione dei diversi monumenti statuari pubblici presenti nelle piazze di Sassari.



La serie di incontri fa da corollario alla mostra “VIVO. Come una statua”, inaugurata il 15 dicembre nell’Archivio di via insinuazione, dove resterà aperta ancora fino al 31 gennaio. Il progetto è ideato e promosso dal circolo culturale Aristeo in collaborazione con l’Archivio storico, ed è patrocinato dalla Regione Sardegna, dal Comune di Sassari e dal Comitato per un monumento a Enrico Costa.

Gli altri appuntamenti sono previsti per il 1 febbraio (alle 18), con Simonetta Castia e Stefania Bagella di Aristeo, che parleranno delle evoluzioni e degli sviluppi intrapresi dalla statuaria negli ultimi anni e, nel caso specifico, dello studio sul monumento dedicato a Enrico Costa; infine il 7 febbraio (sempre alle 18), con lo storico Antonello Mattone che presenterà un approfondimento sulla figura di Pasquale Tola.