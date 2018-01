Traffico veicolare chiuso nel tratto "Truncu Reale"per lavori sulla linea ferroviaria

La polizia informa che la S.P. 56, nel tratto "Truncu Reale - Ex S.S. 131" è stata chiusa temporanea al transito a tutti i veicoli tra il Km. 8+300 ed il Km. 11+000 circa. La chiusura è necessaria all’effettuazione dei lavori urgenti di manutenzione dell’armamento ferroviario della linea “Sassari - Portotorres” in corrispondenza del P.L. presente lungo la SP 56 al Km 9+650, lavori da eseguire per conto di Reti Ferroviarie Italiane S.p.A. La ditta che esegue i lavori provvederà all’installazione di idonea segnaletica (da collocarsi sempre anticipatamente all’esecuzione dei lavori per informare l’utenza) e adeguato

personale che regoli la circolazione onde garantire il traffico locale durante l’effettuazione dei lavori nonché reindirizzare il traffico veicolare attraverso la viabilità costituita dalla SV Maccia Guletta, la SP 132 e la ex SS 131.