Day hospital oncologico: trasferimento scelta di coscienza

«Il trasferimento del day hospital oncologico delle Cliniche universitarie è una scelta di coscienza per dare dignità alle persone e garantire loro comfort, sicurezza e privacy. Non certo un atto di “pericolosa incoscienza”. L'alternativa al trasferimento era lasciare i pazienti senza assistenza». È il commento della direzione generale dell'Aou di Sassari che interviene per fugare qualsiasi dubbio sia sulla necessità del trasferimento che sulla ponderatezza della scelta. La struttura in precedenza era ospitata nel palazzo della Clinica Medica di viale San Pietro, in locali fatiscenti non più adeguati da tempo e che, in una stanza, arrivavano a ospitare anche oltre 10 pazienti per trattamento e, il più delle volte, addirittura su sedie di fortuna.



I nuovi locali sono ampi, attrezzati e più confortevoli. Infatti, la struttura dispone di una sala d'attesa, un'accettazione, tre ambulatori medici, tre sale per la terapia, spogliatoi e bagni, una stanza per la segreteria e un'altra per l'archivio. I pazienti adesso possono eseguire comodamente la terapia su poltrone (10 in tutto) per il trattamento chemioterapico e su nuovi e confortevoli letti. L'Azienda ospedaliero universitaria ha ottenuto dalla Regione l'autorizzazione provvisoria al trasferimento. Il centro è ospitato nella palazzina della Clinica di Malattie infettive ma l'accesso al day hospital è autonomo e con percorsi differenti e diversi da quelli seguiti dai pazienti con qualsiasi altro tipo di patologia.