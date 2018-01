Potere al popolo, raccolta firme per presentare il simbolo del movimento alle elezioni

Domani mercoledì 24 e dopodomani giovedì 25 Gennaio dalle 18 alle 20, 30 nella sezione del Pci Polano-Berlinguer in via Mancaleoni 3/A sarà possibile firmare per le liste di Potere al popolo. Un autenticatore sarà a disposizione dei cittadini che dovranno venire con un documento di identità valido. "Potere al popolo" fa appello a tutti i democratici perché sostengano la campagna di raccolta firme necessaria per presentare il simbolo del movimento alle elezioni politiche. E' l'unica formazione costretta a raccogliere le firme non essendo presente in Parlamento.