A Sennori due sfilate per festeggiare il carnevale

Il Comune di Sennori e la Proloco hanno organizzato un ricco cartellone di appuntamenti per festeggiare il “Carnevale Sennorese”. Tre le giornate di festa in programma: si inizierà giovedì 8 febbraio dalle ore 16 alle 20, al centro turistico sopra i parcheggi di via Roma, con animazione, giochi, musica e frittelle per grandi e piccini, organizzati in collaborazione con la cooperativa Airone.



Il secondo appuntamento è per sabato 10 febbraio con la prima sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera. Il corteo, aperto dalla banda musicale Città di Sennori, dal gruppo dei trampolieri e mangiafuoco e da gruppo delle ballerine brasiliane, partirà alle 15,30 dal campo sportivo Basilio Canu, attraverserà via San Giovanni, via Principe Umberto, via Italia e via Vittorio Emanuele e via Roma, per fermarsi ai giardini pubblici dove ci saranno musica e frittelle per tutti.



La sfilata dei gruppi in maschera e dei carri farà il bis martedì 13 febbraio, con partenza alle ore 15,30 da via Marcora, nel quartiere Montigeddu; la sfilata percorrerà via Cottoni, via Roma, via Vittorio Emanuele, via Italia e via Roma inferiore, con arrivo vicino alla passeggiata "La Scala" per la frittellata.



«Anche quest'anno l'appuntamento con il carnevale è per tutti noi componenti della Pro Loco Sennori, un avvenimento fondamentale della nostra programmazione», dichiara il presidente della Proloco, Riccardo Sara. «Abbiamo creato un cartellone di appuntamenti che possa coinvolgere tutti i cittadini e tutte le fasce d’età, cercando di dare vita a eventi che attirino a Sennori anche visitatori dai centri limitrofi».



Soddisfatta per l’organizzazione anche la consigliera comunale con delega alla Cultura, Elena Cornalis: «Il programma presentato dalla Proloco ci lascia molto soddisfatti, ed evidenzia l’impegno messo in campo per cercare di richiamare a Sennori più pubblico possibile. Abbiamo molto apprezzato anche il coinvolgimento del Centro di aggregazione per la giornata giovedì grasso, che vedrà protagonisti i bambini».