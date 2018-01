Da giovedì un nuovo acquedotto per il Gogeano

Sono state programmate per giovedì 25 le operazioni di collegamento e attivazione della condotta relativa allo “Schema idrico Goceano”. Tecnicamente, le squadre interverranno sulla condotta addutrice dal partitore di San Eliseo (in agro di Bultei), posata per l’attraversamento del cunicolo lungo la Strada Provinciale 10 Olbia-Abbasanta. Abbanoa in sostanza procederà con il collegamento della nuova condotta, posata in sostituzione della vecchia vetusta e corrosa (che giovedì verrà dismessa), con benefici sulla continuità e regolarità del servizio per i Comuni di Bultei, Anela, Bono, Burgos, Esporlatu.



Per consentire alle squadre di operare in sicurezza e per portare a termine l’intervento nel più breve tempo possibile sarà necessario interrompere l’erogazione verso i serbatoi dei Comuni di Bultei, Anela, Bono, Burgos, Esporlatu, che comunque non risentiranno dei lavori in virtù delle scorte presenti nei serbatoi. Abbanoa, grazie a un’attenta programmazione dell’intervento, esclude quindi interruzioni idriche.



Sono possibili invece cali di pressione e di portata. Alla ripresa del servizio non sono comunque esclusi temporanei fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte.



Qualsiasi anomalia potrà comunque essere segnalata al Gestore, che da qualche tempo ha potenziato il servizio relativo alla segnalazione dei guasti, garantendo ai clienti una copertura di 24 ore. In ogni momento è quindi possibile contattare un operatore Abbanoa al numero verde 800 022 040.