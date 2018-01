Birland, masterclass e concerto dei K3 Trio

Sabato 27 gennaio è la volta del K3 Trio al Birland, un gruppo formidabile composto da personalità musicali di primo piano del panorama musicale italiano. Si terrà una masterclass dalle 18.00 alle 20.00 e un concerto alle 22. Per iscrizioni e prenotazioni chiamare i numeri 079262556 - 320/8111019



Qualche info sul gruppo. MORIS PRADELLA voce e chitarra sicuramente è uno dei vocalist più interessanti in ambito crossover ora in circolazione.

Voce dei Quintorigo e membro dei Neri per Caso, dal 2013 è corista e chitarrista nei tour di Mario Biondi.

Stefano Cappa vanta collaborazioni con musicisti del calibro di Scott Henderson e Robben Ford, giusto per citare i nomi di due star internazionali con cui il bassista modenese ha collaborato.

Adriano Molinari assoluto fuoriclasse della batteria. Ha suonato con Sting, Chris Botti, Frank Gambale, Sam Moore, Elisa, Fiorella Mannoia, Jovanotti, Baglioni, Finardi, Stadio... ma è conosciuto soprattutto per la lunghissima collaborazione con Zucchero "Sugar" Fornaciari di cui è il batterista da quindici anni. L'incontro con la pop star di Reggio Emilia nel 2002 ha determinato la definitiva affermazione nel mondo musicale di Molinari: con lui ha calcato i palchi più importanti del mondo.

Il K3 porterà al Bravo il suo progetto rock blues con brani di Eric Clapton, John Mayer, Jimi Hendrix, Ben Harper e tanti tanti altri.



Il seminario delle 18 00 affronta le diverse problematiche che si incontrano in una formazione essenziale e ridotta quale è il trio Chitarra Basso e Batteria, e il modo di rendere comunque efficace e personale la resa dei brani anche con così pochi elementi, cone la scelta di un disegno ritmico e/o armonico anzichè un'altro, della varietà sonora e dinamica che si può ottenere dallo stesso strumento e dall'interplay che si può e si deve creare fra i ttre musicisti. verranno inoltre eseguiti alcuni brani del repertorio seguiti da delucidazioni su richiesta del pubblico di qualsiasi parte del pezzo appena suonato.