Porto Torres. Festival etnia e teatralità: sabato 27 Claudia Crabuzza e il suo "Com un soldat"

Una carriera costruita viaggiando tra Messico ed Europa, sulle esperienze, sulla passione. Un percorso fatto dalla musica tradizionale e dai suoni unici della lingua catalana: Claudia Crabuzza, cantautrice di Alghero, interprete di musica americana e di canzone algherese, sarà la protagonista della serata di sabato 27 gennaio alle 21 al Teatro Comunale Andrea Parodi di Porto Torres con il suo primo lavoro da solista, “Com un soldat”. Un appuntamento inserito nel cartellone del XVIII Festival etnia e teatralità, curato dalla Compagnia Teatro Sassari.



La carriera di Claudia Crabuzza è punteggiata di numerosi apprezzamenti a livello nazionale e internazionale e di riconoscimenti importanti. Il suo album “Com un soldat” nel 2016 è stato premiato con la prestigiosa Targa Tenco per il Miglior disco d’autore in dialetto o lingua minoritaria. L’album si è aggiudicato anche il Premio per l’interpretazione a Botteghe d’autore 2016 e una menzione per il miglior testo con la canzone L’altra Frida al Premio Parodi 2016. Nel 2017 inoltre è stato selezionato dai Premios Min della musica indipendente tra i migliori dischi internazionali pubblicati in Spagna nel 2016.



Un album che parla di una donna che è anche una mamma e che, come una guerriera, affronta gli eventi della vita: una donna che è Claudia ma che può essere qualunque altra donna. Nel disco anche brani dedicati ai suoi tre figli. “Com un soldat viene da qui, dai miei anni di donna cresciuta, pieni di voglia di fare cose e spegnere i rumori sotterranei”, scrive Crabuzza nel suo blog. “E’ il racconto di ciò che intendo per spiritualità. Sulla loro strada queste parole hanno incontrato le musiche amorevoli dello scrittore e regista Fabio Sanna, e gli arrangiamenti luminosi e gli strumenti di Julian Saldarriaga e Dani Ferrer, con il tocco magico di Roger Marín che li ha registrati”.

Un disco in cui world music e folk si intrecciano, insieme alle influenze della canzone d’autore, l’elettro pop e i mariachi, con un ritmo incalzante che sembra quasi tribale.



Tutto comincia nel 2000, quando Crabuzza fonda il gruppo Chichimeca insieme al fisarmonicista e pianista Fabio Manconi e al batterista Andrea Lubino. Nel 2003 esce il primo album, Barbari, poi l’ep Luce-nur due anni dopo, e Cuore? nel 2012. I Chichimeca girano l’Italia e fanno conoscere la loro musica anche all’estero, Claudia Crabuzza collabora, come autrice e come interprete, con i Tazenda, Pippo Pollina e Mirco Menna, con Parto delle nuvole pesanti, Dr Boost e con la band messicana La Carlota. Insieme alla chitarrista classica Caterinangela Fadda ha dato vita a Violeta Azul, un omaggio alla canzone americana che si è aggiudicato il Premio Maria Carta.

Claudia Crabuzza è anche scrittrice: nel 2012 ha pubblicato la raccolta di otto racconti brevi Victor e altri umani. Sabato 27 gennaio sul palco del “Parodi” insieme a Claudia Crabuzza, alla voce e al timpano, ci saranno Caterinangela Fadda, alla chitarra classica e ai cori, Felice Carta al piano, basso elettrico e programmi, Andrea Lubino alle percussioni e cori, Fabio Manconi alla chitarra, fisarmonica e cori, con il supporto di Tronos Digital.

Biglietti: intero 10€, ridotto 8€.