L'agriturismo la risposta vincente al turismo. La provincia di Sassari ancora non decolla

La formula italiana dell’agriturismo si conferma una delle più vincenti nel settore turistico del nostro Paese: secondo un’analisi di Agriturismo.it infatti, nel corso del 2017, la domanda per queste strutture è cresciuta dell’8,5% mentre l’offerta è in aumento del 6% su tutto il territorio nazionale. Una formula di accoglienza tutta italiana, quella degli agriturismi, che attira sempre più utenza straniera: l’anno scorso oltre il 30% degli agrituristi proveniva dall’estero. Tedeschi e svizzeri sono in assoluto i più presenti, ma sta crescendo la presenza di americani (+15% rispetto al 2016).

La Toscana è in assoluto la regione più richiesta, raccoglie infatti il 34,5% del totale delle richieste; seguono Trentino Alto Adige, Umbria, Lombardia e Puglia. E la Sardegna ? Nonostante l'agriturismo sia la formula più adatta al territorio, l'offerta turistica è meno forte della Sicilia e di altre regioni. La nostra isola, come offerta turistica, si posiziona al 13° posto per numero di strutture, dopo la Sicilia e prima delle Marche, con il 4,25% del totale delle richieste nel 2017. Ecco la classifica con la percentuale della domanda per ogni provincia della Sardegna (sul totale delle richieste nel 2017): Olbia-Tempio 27,00%, Nuoro 24,00%, Cagliari 17,00%, Sassari 11,00%, Oristano 8,00%, Carbonia-Iglesias 6,00%, Ogliastra 6,00%, Medio-Campidano 2,00%.