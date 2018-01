La sassarese Marina Piras candidata al senato per "Autodeterminatzione" alle prossime politiche

Marina Piras, dirigente pubblica di 62 anni, sarà candidata per il Progetto Autodeterminatzione nel collegio uninominale di Sassari-Olbia del Senato.

Residente a Sassari, madre di due figlie, svolge attualmente la funzione di segretario generale nei Comuni di Ozieri e Bono, unitamente all’incarico di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, oltre che di controllo degli atti amministrativi e di componente del Nucleo di valutazione. Nella sua lunga carriera ha prestato la sua attività nei Comuni di Santa Teresa di Gallura, Bulzi, Oschiri, Viddalba, Erula, Bortigiadas, Ittiri, Bonorva, Olmedo, Villanova Monteleone, Mores, Nughedu San Nicolò, Cheremule, Berchidda, Anela, Esporlatu, Tula, Burgos e Bottidda. Attualmente svolge anche le funzioni di segretaria generale dell'Unione dei Comuni del Logudoro, mentre in passato ha ricoperto lo stesso ruolo nella Comunità montana del Monte Acuto.

Nel periodo di attività presso il Comune di Bono, sede di Pretura, ha garantito a lungo la sua collaborazione per il regolare funzionamento della stessa, espletando anche le funzioni di Pubblico Ministero. Negli anni '80 è stata consigliera comunale a Buddusò.