Sassari. In fase di completamento gli interventi di Abbanoa

Sono in fase di completamento gli interventi in corso a Sassari. Le squadre stanno ancora operando sul fronte delle reti idriche, mentre è stata già conclusa la pulizia del chiariflocculatore presso il potabilizzatore di Truncu Reale. In entrambi i casi gli interventi erano cominciati questa mattina.



Potabilizzatore Truncu Reale. Si sono concluse le attività manutenzione straordinaria presso l’impianto Truncu Reale riguardanti la pulizia della vasca di processo “chiariflocculatore 1”. La vasca - con capacità di circa 3mila metri cubi – è stata interamente svuotata, ripulita e disinfettata. Sono ora in corso le operazioni di riempimento; si ritiene che l’impianto possa essere a pieno regime non oltre le ore 20.00.



Monte Oro-Ponte Rosello e via Bellini: lavori sulle reti. Due gli interventi programmati sulle reti. Il primo sulla rete idrica M.Oro-P.te Rosello già completato e il secondo, via Bellini, in fase di completamento.



Considerata la tempestività nell’esecuzione di tutte e tre le linee d’intervento, sarà possibile ripristinare l’erogazione nei quartieri Centro Storico, M.te Rosello, Sacro Cuore, S.Maria di Pisa, Latte Dolce, Porcellana (zona Ospedali), Piandanna con qualche ora di anticipo rispetto a quanto preventivato in precedenza. Il servizio, a seconda delle zone, dovrebbe quindi stabilizzarsi prima delle 23. Considerati anche la celerità dei lavori in impianto e i tempi di entrata a pieno regime del potabilizzatore di Truncu Reale, domani le restrizioni serali non subiranno alcuna anticipazione, ma seguiranno la normale programmazione (h.19-05).



Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.