Alghero. Una nuova struttura unificata per l'ospedale cittadino?

Riportiamo la nota stampa del comune di Alghero in merito ad un incontro importante a Roma sulla sanità cittadina e sulle risorse disponibili



"Incontro molto positivo quello che si è tenuto quest’oggi a Roma tra il sindaco di Alghero, Mario Bruno, e il direttore generale dell’Ats Fulvio Moirano. Prende dunque sempre più sostanza l’idea di realizzare in tempi brevi una nuova struttura unificata così come proposto anche dall’Assessore alla Salute della Regione, Luigi Arru, in una nota inviata al DG dell’Ats. Si parte dalla bozza progettuale già agli atti per la realizzazione della struttura alla Taulera, sull'area a suo tempo individuata dal Consiglio comunale. In fase di ridefinizione anche le risorse. Dal confronto, inoltre, sono emerse note positive anche in merito alla possibilità di implementare, all’interno delle attuali due strutture ospedaliere, Marino e Civile, quelle nuove attività previste dalla delibera di riorganizzazione della Rete ospedaliera approvata recentemente in Consiglio regionale. Da sottolineare, infine, che sono state affrontate le criticità in merito alla corretta erogazione dei servizi sia riguardo il Centro di Salute Mentale territoriale che dell’Ortopedia. Tutti temi che saranno al centro del nuovo incontro già programmato per il giorno 6 febbraio alla presenza, tra gli altri, del direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sassari, Giuseppe Pintor."



--