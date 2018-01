Sassari. Giurano a Palazzo Ducale diciassette nuovi agenti di polizia amministrativa

Potranno verificare che i passeggeri viaggino con il biglietto o un abbonamento valido e all'occasione chiedere i documenti identificativi. Da oggi, non fornire loro le generalità o darle false costituirà reato. Sono i 16 dipendenti dell'Arst Spa e uno dell'azienda privata Autotrasporti di Serra Gesuino che, dopo aver seguito un corso regionale e superato un esame finale, stamattina a Palazzo Ducale, alla presenza dell'assessore Alessandro Boiano delegato del sindaco Nicola Sanna, hanno prestato giuramento come agenti di polizia amministrativa. Una qualifica che permetterà loro di avere la stessa autorità e potere di azione delle forze dell'ordine. Tutto ciò avverrà in esecuzione della legge regionale 17 del 3 luglio 2015 che ha anche previsto l'aumento delle sanzioni e che consentirà in caso di mancato pagamento la riscossione forzata delle somme dovute.