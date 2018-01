Sennori in mostra alla Danubius Gastro 2018

Sennori porta in mostra a Bratislava i prodotti del territorio. Da oggi fino a domenica 28 gennaio il Comune di Sennori partecipa con uno stand alla Fiera internazionale specialistica agroalimentare “Danubius Gastro 2018”, in corso nella capitale della Slovacchia.

Nello stand riservato dall'amministrazione comunale sono presenti tre aziende sennoresi che hanno aderito al progetto curato dall'assessorato alle Attività produttive guidato dall'assessora Maria Ladinetti: a esporre i prodotti enogastronomici della Romangia sono la Cantina Fara, la Cantina Sorres, e il pastificio Gemme di Sardegna. Con le aziende, in rappresentanza del Comune di Sennori sono presenti a Bratislava il sindaco, Nicola Sassu, e l’assessore Salvatore Piredda.



La Danubius Gastro è uno degli appuntamenti internazionali più importanti per il settore agroalimentare, e oltre alle esposizioni delle aziende e dei prodotti, sono previste conferenze, videoproiezioni, incontri con operatori commerciali, e la sezione Dinner club taste, con cene servite ai tavoli per degustare i prodotti tipici delle aziende che partecipano alla manifestazione.